САМАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило гранты 27 проектам по импортозамещению программного обеспечения в сфере промышленности, разработанным в рамках индустриальных центров компетенций (ИЦК), сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Минцифры ждет предложений по совместимости российского софта и процессоров

"Под руководством председателей участники ИЦК (индустриальных центров компетенций — ред.) сформировали ключевые потребности отраслей и провели работу по подбору решений для закрытия выявленных потребностей. Результаты проделанной работы были представлены в виде проектов. На сегодняшний день в правительстве согласованы 54 проекта ИЦК Минпромторга России, из них 27 одобрена грантовая поддержка", — сказал Шпак на конференции "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству".

Он напомнил, что по поручению премьер-министра Михаила Мишустина были сформированы шесть отраслевых комитетов по ключевым отраслям промышленности, в которые входят 12 индустриальных центров компетенций, объединяющих промышленные предприятия – лидеров отрасли.

"Однако все только начинается. Работа ИЦК предполагает разработку, поддержку и реализацию проектов. В настоящее время формируется дорожная карта на период 2023-2025 годов для проектов ИЦК второй очереди", — добавил Шпак.

В России по поручению Мишустина созданы индустриальные центры компетенций для импортозамещения цифровых решений в ключевых отраслях экономики. ИЦК объединяют заказчиков и разработчиков в вопросах создания и внедрения новых цифровых продуктов. В рамках программы разработчики получают гранты от государства, которые компенсируют до 80% стоимости разработки программного обеспечения. Оставшиеся средства вкладывает сам заказчик. При этом права на продукт остаются у разработчика решения.