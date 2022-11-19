Маск запустил опрос, возвращать ли Трампа в Twitter
Владелец Twitter Маск запустил опрос, следует ли возвращать аккаунт экс-президенту Трампу
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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец соцсети Twitter Илон Маск запустил опрос, следует ли восстановить аккаунт экс-президента США Дональда Трампа.
Проигравшего выборы главу Белого дома удалили из соцсети после беспорядков в Вашинтоне 6 января 2021 года. Сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий, пытаясь сорвать утверждение конгрессом победы демократа Джо Байдена.
"Восстановить бывшего президента Трампа", — написал Маск и предоставил пользователям два варианта ответа — "да" или "нет".
Пока восстановление аккаунта Трампа поддерживают около двух третей проголосовавших, против — треть. За немногим более часа проголосовало свыше 2,3 миллиона человек. До конца голосования осталось 22 часа.
В комментариях Маск написал: "Vox Populi, Vox Dei", что означает на латыни "глас народа — глас божий".