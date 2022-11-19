МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Технологический сектор Московской биржи с начала года упал сильнее других не только на изменении геополитической конъюнктуры, из-за которой просел весь рынок, но и на уходе дешевых денег из мировой экономики и "утечки мозгов" из отрасли, однако перспективы восстановления значительной части капитализации в течение года эти бумаги сохраняют, хотя динамика отдельных акций будет зависеть от ряда рыночных факторов, считают опрошенные РИА Новости аналитики. Венчурный фонд МТС инвестирует в IT-компанию выходцев из "Яндекса"

Индекс информационных технологий Московской биржи с начала года потерял порядка 52,5%. В него входят акции "Яндекса" (77,92% веса в индексе), расписки Ozon (12,42%), VK (6,43%), ЦИАНа (1,06%), HeadHunter (0,49%), Softline (0,69%) и акции группы "Позитив" (0,99%). При этом индекс Мосбиржи за этот же период потерял около 42%.

Акции "Яндекса" с начала года потеряли в стоимости 54%, бумаги Ozon – более 35%, порядка 42%, ЦИАНа – почти 56%, HeadHunter – около 64%, Softline – 79%, акции группы "Позитив"- 52%.

"С начала года просел весь рынок достаточно сильно, и мы не можем сектор смотреть отдельно от рынка. При этом я согласен, что сектор технологичных компаний больше пострадал. Здесь можно выделить несколько причин: если мы берём за отправную точку конец прошлого года, многие технологичные компании находились на локальных максимумах, дорого стоили уже в тот момент", — говорит старший аналитик инвестиционного банка "Синара" Константин Белов.

С его точки зрения, такая высокая стоимость была следствием того, что в мировой экономике было много дешёвых денег, что очень сильно поддерживало оценки технологических компаний, поскольку это компании, ориентированные на будущий рост и у которых, ожидается, денежный поток будет расти.

"А оценка таких компаний чувствительна к процентным ставкам, то есть чем дешевле деньги, тем наши компании при прочих равных дороже. Наши компании во многом следовали за такими бумагами на мировом рынке. Поэтому конец эпохи дешёвых ставок – фактор немаловажный, плюс в России добавились дополнительные риски, горизонт планирования сократился, а неопределённость выросла", — добавляет он.

И ДРУГИЕ ФАКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ

По мнению старшего аналитика "БКС Мир инвестиций" Марии Сухановой, эта просадка технологического сектора в текущем году в основном связана с рыночными факторами. Акции технологического сектора при падении рынка обычно показывают ещё более слабую динамику, чем падение индекса Мосбиржи, в том числе из-за отсутствия дивидендов (или низкой дивидендной доходности) и значительной доли в оценке будущих, а не текущих денежных потоков. Костин попросил приравнять IT-специалистов в банках к работникам IT-сферы

"Факторы давления на сектор в 2022 году, с одной стороны, схожи с другими отраслями: жесточайшие западные санкции, уход с рынка западных производителей оборудования и ПО, с другой стороны, были и специфические для отрасли факторы давления: "утечка мозгов", инфраструктурные риски. Поскольку бумаги компаний IT-сектора торговались не только в РФ, но и на зарубежных фондовых площадках, после введения санкций против НРД инвесторы стали опасаться блокировки западных активов на своих счетах, так как конечным держателем является именно НРД", — говорит начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

Также эксперт отмечает, что такие компании, как HeadHunter и ЦИАН тесно связаны с положением дел в экономике, поскольку именно на фоне экономической экспансии компании начинают нанимать больше сотрудников, повышается интерес к рынку недвижимости. Однако текущая экономическая ситуация в стране явно не является благоприятной для этих представителей сектора, считает он.

ИНОСТРАННЫЙ ЛИСТИНГ

Зарубежная "прописка" также могла сыграть роль, как дополнительный фактор риска, указывает Суханова.

Шульгин напоминает, что если посмотреть на состав отраслевого индекса "Информационных технологий", то он преимущественно представлен депозитарными расписками на акции, у "Яндекса" — акции иностранного эмитента.

Константин Белов из банка "Синара" тоже обращает внимание, что практически все эти компании залистингованы за рубежом в офшорных юрисдикциях, что создало дополнительные проблемы, потому что были истории с конвертируемыми облигациями. "Вопрос в процессе разрешения, но, тем не менее, по этим компаниям ситуация ударила с этой неожиданной стороны", — добавляет он.

"Также есть вопрос с локацией юрлица компаний: компании международные и их либо надо переводить в российскую юрисдикцию, либо разделять на российский и международный бизнес, как это обсуждается с "Яндексом". Дополнительные сложности создаются и здесь", — считает эксперт.

ПЕРСПЕКТИВЫ СЕКТОРА

Белов рассказывает, что аналитики "Синары" из этих компаний делают аналитическое покрытие "Яндекса" и Ozon. Минцифры предложило смягчить правила получения IT-ипотеки

"У нас позитивный взгляд на "Яндекс" и умеренно позитивный на Ozon. В целом взгляд на перспективу сектора такой: мы позитивно смотрим на возможность "Яндекса" генерировать денежные потоки от рекламы и в других сегментах. Мы видим, что рекламный бизнес сильно пострадал, но "Яндекс" увеличил на нём свою долю, потому что многие глобальные платформы либо ушли из России, либо закрыли возможность монетизации. Соответственно, рекламодатели пользуются услугами "Яндекса", это позволяет ему генерировать денежный поток, который компания направляла в перспективные сферы", — делится мнением он.

Мария Суханова из "БКС Мир инвестиций" фундаментально видит значительный потенциал роста стоимости по бумагам "Яндекса", Ozon и VK на горизонте 12 месяцев (20-60%), но то, получится ли его достичь на практике, будет зависеть от ряда рыночных и макроэкономических факторов.

"В секторе мы позитивно смотрим на перспективы акций группы "Позитив" и "Яндекса". Потенциал роста у бумаг "Позитив" составляет около 25%. Потенциал роста у акций "Яндекса" мы оцениваем приблизительно в 50%", — оценивает Шульгин из "Открытия Инвестиции".