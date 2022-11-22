МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Более половины россиян приветствуют замену человеческого труда искусственным интеллектом, при этом чуть более трети граждан выступают против массового применения данной технологии, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Nvidia и Microsoft создадут мощный облачный ИИ-компьютер

"Около 37% россиян уверены, что заменить тяжелую физическую работу искусственным интеллектом — хорошая идея. Еще 13% считают, что роботы могут эффективно трудиться вместо людей на любых участках. 7% склоняются к тому, что ИИ должен решать самые трудные интеллектуальные задачи", — сказано в исследовании, которое было проведено в начале ноября по репрезентативной выборке среди 3000 россиян из всех регионов страны.

Примерно 8% россиян относятся к искусственному интеллекту нейтрально, а более трети (35%) против массового применения данной технологии. "Больше всего людей беспокоит то, что роботы отнимут их рабочие места. Другие возражения — ограниченность ИИ, неспособность выполнять творческую и интеллектуальную работу и отсутствие у него души", — указали аналитики.

В то же время 47% опрошенных считают, что роботы уже приходят на смену человеку в некоторых профессиях. Почти каждый третий (29%) полагает, что говорить об этом еще рано, а 24% уверены, что заменить человека машиной невозможно в принципе.

По мнению большинства, искусственный интеллект быстрее всего внедряется в IT-сфере и телекоме — так ответили 67% участников исследования. Около 41% упомянули в числе передовых отраслей финансовую сферу, 23% — транспорт и логистику, по 22% — рекламу, маркетинг и PR, а также ритейл, по 19% — производство и бухгалтерию.