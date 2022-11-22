МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого производителя видеокарт, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Выручка Nvidia в третьем квартале превысила ожидания

После квартального отчёта, опубликованного 18 ноября, компания на своём портале сообщила, что закрыла операции в России. При этом отмечалось, что прямые продажи в РФ в 2022 финансовом году были с точки зрения всего её бизнеса несущественными, доля выручки составила примерно 2%.

"На рынок графических продуктов это никак не влияет, так как компания Nvidia сама в Россию ничего напрямую не поставляла, это делали партнеры. А партнеры компании как продавали видеокарты, так и продают", — сказал Муртазин.

При этом, по словам эксперта, некоторые российские суперкомпьютеры построены на решениях Nvidia, и "именно подобные решения мы перестанем получать".