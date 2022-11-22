Эксперт рассказал о будущем поставок видеокарт Nvidia в Россию
Эксперт: после ухода Nvidia из России поставки ее видеокарт будут через партнеров
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Уход Nvidia из России, о котором он заявил ранее, не повлияет на рынок графических продуктов в стране, так как поставки продолжаются через партнеров этого производителя видеокарт, заявил РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
После квартального отчёта, опубликованного 18 ноября, компания на своём портале сообщила, что закрыла операции в России. При этом отмечалось, что прямые продажи в РФ в 2022 финансовом году были с точки зрения всего её бизнеса несущественными, доля выручки составила примерно 2%.
"На рынок графических продуктов это никак не влияет, так как компания Nvidia сама в Россию ничего напрямую не поставляла, это делали партнеры. А партнеры компании как продавали видеокарты, так и продают", — сказал Муртазин.
При этом, по словам эксперта, некоторые российские суперкомпьютеры построены на решениях Nvidia, и "именно подобные решения мы перестанем получать".