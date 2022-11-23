МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду стартовала Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту и анализу данных AI Journey-2022. Это крупнейшая площадка для обсуждения вопросов развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. За ней в онлайн-формате следят зрители всего мира вне зависимости от часового пояса, сообщает пресс-служба банка.

"Трансляция мероприятия началась сегодня в 9:00 по московскому времени, и к ней уже подключились зрители со всех континентов, из более чем ста стран мира", — говорится в документе.

В нем перечислены эти страны — Россия, Индия, США, Малайзия, Индонезии, Казахстан, Великобритания, Канада, Объединённые Арабские Эмираты, Беларусь, Узбекистан, Германия, Киргизия, Нидерланды, Бангладеш и много других.

Подключиться к мероприятию онлайн можно по ссылке https://ai-journey.ru/stream/