МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Число членов Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее время удвоится за счет вступления в него новых компаний, рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин в ходе пресс-конференции в рамках AI Journey — 2022.

"Буквально завтра мы объявим о присоединении к Альянсу в сфере искусственного интеллекта новых членов. Это очень известные компании. Да и в целом в ближайшее время количество членов Альянса в сфере ИИ будет только расти", — пояснил представитель банка. Сбер объяснил, как подключиться к онлайн-конференции AI Journey

Он подчеркнул, что с момента создания Альянса в сфере искусственного интеллекта, объединение смогло стать драйвером регуляторных изменений и национального развития в данной сфере.

За последний год Альянс аккредитовал 10 образовательных программ вузов по ИИ, провел крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ, в котором приняли участие свыше 50 тысяч человек, добавил он. Помимо этого, был запущен образовательный портал AI Russia, где размещено более 90 уникальных кейсов применения ИИ в 20 различных отраслях.

Альянс стал разработчиком Кодекса этики искусственного интеллекта и организовал площадку для его дальнейшего развития.