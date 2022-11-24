МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выступит перед участниками международной конференции Сбера "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (Artificial Intelligence Journey) и пообщается с молодыми учеными. Путин заявил о готовности России расширять поставки удобрений

"Глава государства выступит перед гостями и участниками конференции, а также примет участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного интеллекта и машинного обучения", — сообщила пресс-служба Кремля.

AI Journey — крупнейшая площадка для получения актуальной информации про искусственный интеллект и его применение в России и за рубежом, которая проводится Сбером совместно с ведущими компаниями.

В этом году конференция проходит 23-24 ноября в Центре международной торговли в Москве.

Ведущие эксперты в области искусственного интеллекта, представители бизнеса, государства и научного сообщества собираются на одной площадке для обсуждения вопросов развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

Путин примет участие в конференции AI Journey в четвертый раз. Первое выступление главы государства в рамках форума состоялось в 2019 году в офлайн-режиме. Тогда он сообщил, что принял приглашение главы Сбербанка Германа Грефа, "чтобы обозначить отношение российского государства, российского руководства к этой теме – без всякого преувеличения важнейшей".

Путин тогда заявил, что системы искусственного интеллекта – "это настоящий сгусток, вершина передовых технологий". Президент подчеркивал, что ИИ аккумулирует в себе "прорывные достижения естественных и гуманитарных наук от математики и физики до психологии и лингвистики". Кроме того, сильный ИИ "может стать фундаментом и прорывом для всей цивилизации", отмечал глава государства.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса Путин общался с участниками AI Journey в режиме видеоконференции. Тогда в форуме в целом приняли участие около 30 тысяч специалистов более чем из 100 стран. Конференция стала самым масштабным в мире мероприятием по ИИ и анализу данных. На площадке мероприятия выступили 225 спикеров, а их доклады в общей сложности посмотрели более 30 миллионов раз.

В прошлом году на конференции Путин, в частности, говорил о том, что Россия должна войти в число лидеров по использованию технологического потенциала, необходимо проработать юридические аспекты внедрения экспериментальных технологий в РФ, а к вопросам, касающимся персональных данных, нужно подходить аккуратно и взвешенно.