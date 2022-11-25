МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. "Сбер" и правительство Подмосковья откроют первый в России центр ИИ-трансформации региона на базе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, сообщает пресс-служба "Сбера". Путин призвал обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта

Как отмечается в релизе, "Сбер" и Московская область успешно провели пилотные проекты на территории Подмосковья в части мониторинга состояния воздуха, лесных массивов и ряда других социально значимых направлений с применением технологий искусственного интеллекта. Проекты показали свою эффективность и получили высокую внутреннюю оценку.

"Сбер и правительство Московской области откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона на базе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области", — сообщил "Сбер", уточнив, что центр займется разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе искусственного интеллекта для решения прикладных и социальных вопросов региона.

"Мы провели большую работу в тесном сотрудничестве с Московской областью… поделились с ними опытом "Сбера" по созданию организационной структуры для внедрения технологий искусственного интеллекта в работу подразделений на всех уровнях и оказываем региону методическую поддержку как в консультационной части, так и в решении конкретных задач", — заявил президент Сбербанка Герман Греф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев со своей стороны отметил, что умные технологии позволяют быстрее и эффективнее решать проблемы людей, меняют качество и доступность государственных сервисов. Он напомнил об уже внедренных в области шести проектах на основе ИИ, в частности это робот "Светлана", записывающий на приём к врачу, и система "Добродел", оперативно направляющая обращения жителей нужному исполнителю.

"Сбер" как центр компетенций федерального проекта "Искусственный интеллект" и сторона соглашения с правительством РФ о развитии высокотехнологичной отрасли "Искусственный интеллект" активно участвует в реализации Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, отмечается в сообщении.