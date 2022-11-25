НОВО-ОГАРЕВО, 25 ноя — ПРАЙМ. Информация является оружием борьбы, в интернете можно встретить много обмана и лжи, поэтому данным оттуда нельзя доверять, заявил президент России Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих. В России создадут информресурс для актуализации данных воинского учета

"Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах телевизора либо даже в интернете, там вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи. Там очень много информационных атак, потому что в современном мире всегда так было, но с учетом современных технологий это стало особенно актуальным и эффективным. Информация — это тоже оружие борьбы", — сказал он и пояснил, что информационные атаки являются одним из достаточно эффективных видов борьбы.

Путин также отметил, что проводит встречу с матерями военнослужащих, так как хочет получить оценки и информацию из первых уст, а также выслушать идеи и предложения.