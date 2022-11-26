ВАШИНГТОН, 26 ноя — ПРАЙМ. Новый владелец Twitter, миллиардер Илон Маск пообещал сделать свой смартфон, если соцсеть уберут из основных магазинов приложений. Маск пригрозил блокировкой всем фейковым аккаунтам в Twitter

"Если не будет другого выбора, я сделаю альтернативный телефон", — написал Маск в Twitter.

Так он отреагировал на публикацию пользователя с предложением задуматься о собственном смартфоне, если Twitter уберут из магазинов приложений для iPhone и Android. Маск при этом выразил надежду, что до такого развития событий дело не дойдет.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".