МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило упрощение процедуры ввоза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств на территорию РФ, сообщается на сайте кабмина. Правительство ввело упрощенное лицензирование производства лекарств

"Решение Правительства: Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 71 Федерального закона "О связи" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Весной о прекращении поставки в Россию оборудования для сотовой связи завили Ericson и Nokia, что сказалось на обеспеченности российского рынка необходимым оборудованием.

Также весной правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список, — прекращение поставок на российский рынок.