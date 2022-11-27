ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — ПРАЙМ. Цифровой ассистент портала госуслуг робот "Макс" обрабатывает почти миллион запросов в день, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Госуслуги" предоставили доступ к электронным правам через "ВКонтакте"

"Наш робот "Макс", который тоже ищет ответы на портале госуслуг, почти миллион запросов в день обрабатывает", — сказал Шадаев в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.

"Ну, это же эволюционный процесс. Они будут учиться и будут лучше обслуживать. Но очевидно, сейчас уже 80% типовых случаев они умеют правильно маршрутизировать. Ну, и голосовые колонки, которые есть у многих дома, это тоже пример искусственного интеллекта", — сказал глава Минцифры на вопрос о том, что крупнейшие банки и даже поликлиники обзавелись теперь роботами, которые отвечают на звонки, и очень часто это такие странные диалоги, потому что роботы не понимают людей, а человеку сложно с этими роботами.