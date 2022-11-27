ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноя — ПРАЙМ. Портал госуслуг оказывает эффективное противодействие многократно увеличившимся кибератакам, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Госуслуги" предоставили доступ к электронным правам через "ВКонтакте"

"Портал госуслуг оказывает очень эффективное противодействие многочисленным многосоткратно увеличившимся атакам, обеспечивает надежную защиту данных наших граждан", — сказал он журналисту Павлу Зарубину в эфире канала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

При этом, по словам Чернышенко, абсолютной защиты нет.

"Всегда существует соревнование, как говорят, между броней и оружием", — добавил вице-премьер.