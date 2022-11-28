МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Беспорядки на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn могут привести к снижению производства в 2022 году на шесть миллионов смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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По данным издания, на прошлой неделе сотни работников завода устроили забастовку из-за жестких антиковидных ограничений. С октября рабочие вынуждены оставаться в организованном на территории технопарка "пузыре", при этом, согласно информации, еды и лекарств на всех не хватает.

В китайских соцсетях начали распространяться кадры, на которых тысячи сотрудников Foxconn уходят с завода, опасаясь заразиться коронавирусом или оказаться на карантине. На этом фоне сообщалось, что предприятие активизировало поиски сотрудников и повысило почасовую оплату.

Ситуация все еще остается нестабильной, и прогнозы по производству iPhone могут измениться, подчеркнул собеседник агентства. 

При этом Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.