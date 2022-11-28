МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Беспорядки на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn могут привести к снижению производства в 2022 году на шесть миллионов смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Раскрыта схема, при которой вы отдадите телефонным жуликам все

По данным издания, на прошлой неделе сотни работников завода устроили забастовку из-за жестких антиковидных ограничений. С октября рабочие вынуждены оставаться в организованном на территории технопарка "пузыре", при этом, согласно информации, еды и лекарств на всех не хватает.

В китайских соцсетях начали распространяться кадры, на которых тысячи сотрудников Foxconn уходят с завода, опасаясь заразиться коронавирусом или оказаться на карантине. На этом фоне сообщалось, что предприятие активизировало поиски сотрудников и повысило почасовую оплату.

Ситуация все еще остается нестабильной, и прогнозы по производству iPhone могут измениться, подчеркнул собеседник агентства.

При этом Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.