Bloomberg предупредил о серьезной проблеме с производством iPhone
Bloomberg: завод Foxconn может недопроизвести шесть миллионов iPhone из-за протестов
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Беспорядки на крупнейшем китайском предприятии по выпуску iPhone Foxconn могут привести к снижению производства в 2022 году на шесть миллионов смартфонов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, на прошлой неделе сотни работников завода устроили забастовку из-за жестких антиковидных ограничений. С октября рабочие вынуждены оставаться в организованном на территории технопарка "пузыре", при этом, согласно информации, еды и лекарств на всех не хватает.
В китайских соцсетях начали распространяться кадры, на которых тысячи сотрудников Foxconn уходят с завода, опасаясь заразиться коронавирусом или оказаться на карантине. На этом фоне сообщалось, что предприятие активизировало поиски сотрудников и повысило почасовую оплату.
Ситуация все еще остается нестабильной, и прогнозы по производству iPhone могут измениться, подчеркнул собеседник агентства.
При этом Apple и Foxconn надеются, что дефицит производства гаджетов удастся восполнить в следующем году.