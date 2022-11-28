МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В beta-версии Telegram для Android появилась информация о так называемых "виртуальных номерах", которые можно будет приобрести на платформе Fragment, сообщает канал Telegram Info. Аналитик объяснил, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Отмечается, что в ранних бета-версиях Telegram есть возможность войти в аккаунт с номера с кодом +888, который принадлежит Fragment (платформа для проведения аукциона никнеймов для мессенджера).

Авторы проекта "Код Дурова" также упоминают о том, что Telegram планирует начать продавать красивые виртуальные номера в виде NFT. Их продажа будет осуществляться там же, где и юзернеймы — на платформе Fragment, и их можно будет использовать для входа в аккаунт.

Аукционный сервис Fragment был запущен в ноябре 2022 года. Пользователи могли обменяться именами в защищенных сделках с правом собственности, защищенным на блокчейне с помощью смарт-контрактов, подобных NFT. Мысль организовать подобную платформу у Павла Дурова появилась после успеха аукциона, проведенного блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON) по продаже своих доменных имен и кошельков.