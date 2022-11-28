ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений. Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

"Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", — написал Маск в соцсети.

Ранее Маск обещал, что сделает альтернативный смартфон, если Twitter станут удалять из основных магазинов приложений.