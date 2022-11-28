ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений.

" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск

Маск пообещал сделать смартфон, если Twitter уберут из магазинов приложений

"Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", — написал Маск в соцсети.

Ранее Маск обещал, что сделает альтернативный смартфон, если Twitter станут удалять из основных магазинов приложений.