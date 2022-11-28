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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221128/838979936.html
Маск заявил, что Apple угрожает удалить Twitter из магазина приложений
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Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений. "Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но... ПРАЙМ, 28.11.2022
технологии, новости, сша, илон маск, приложение, соцсеть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 28 ноя — ПРАЙМ. Американский миллиардер, новый владелец Twitter Илон Маск заявил, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений.
"Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам, почему", — написал Маск в соцсети.
Ранее Маск обещал, что сделает альтернативный смартфон, если Twitter станут удалять из основных магазинов приложений.