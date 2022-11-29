МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Разработчики российского программного обеспечения должны в течение года установить совместимость своих продуктов с отечественными операционными системами (ОС), заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Назван способ избавиться от слежки через смартфон и засекретить все данные

Министр заявлял в начале октября, что ведомство до конца 2022 года определит перечень из трех-четырех отечественных операционных систем, для которых все российские разработчики программного обеспечения в течение нескольких лет должны будут выпустить работоспособную версию своего продукта.

"Мы установим, что к определенной дате те программные продукты, которые находятся в реестре (российского ПО — ред.) должны быть совместимы с такими-то определенными системами. И, очевидно, этот срок должен позволить разработчикам комфортно доработать свои продуты для обеспечения совместимости… Ориентировочно — это не меньше года", — сказал Шадаев во время выступления на конференции "TAdviser SummIT 2022".

По его словам, Минцифры находится в контакте с отраслью. Шадаев добавил, что задачей министерства является формулирование исполнимых требований.

"Понятно, что для многих компаний сейчас, до последних событий, требование совместимости с российскими ОС рассматривались как излишние обременения. Но в текущей ситуации мы видим, как доля рабочих мест, серверов на российских ОС увеличивается", — подчеркнул глава Минцифры.