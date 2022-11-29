МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. WhatsApp объявил о запуске новой функции: отправка сообщения самому себе, пишет TechCrunch. Аналитик объяснил, как обнаружить "шпиона" в вашем телефоне

Отмечается, что обновление будет доступно пользователям операционных систем Android и iOS по всему миру в ближайшие недели. Создать диалог с самим собой можно будет в списке контактов.

Издание WABetaInfo сообщало в конце октября, что началось бета-тестирование новой функции. Представитель WhatsApp подтвердил TechCrunch, что она скоро будет доступна пользователям со всего мира.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская