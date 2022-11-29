МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Российская стриминговая платформа VK Play Live вышла из бета-тестирования и открыла доступ для всех желающих, говорится в сообщении компании. В России хотят установить правовой статус предметов внутри компьютерных игр

Платформа тестово была запущена в августе этого года на базе игровой площадки VK Play. Ранее большинство российских стримов по компьютерным играм проходили на Twitch и YouTube, но в связи со спецоперацией на Украине оба эти сервиса отключили монетизацию для создателей контента из РФ.

"VK Play Live выходит из периода закрытого бета-теста — теперь все желающие могут проводить стримы", — говорится в сообщении.

"VK Play Live также запускает программу поддержки малых и средних стримеров. В эту группу попадают стримеры, у которых максимальное количество единовременно смотрящих зрителей не превышает 300 человек. Данная программа будет включать в себя несколько сезонов, в каждом из которых будут меняться метрики и награды", — отметила компания.