МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Корпорация "Иркут" (входит в ОАК "Ростеха") и авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в рамках пилотной совместной эксплуатации отечественных самолетов МС-21 планируют провести обучение командно-инструкторского состава и пилотов-инструкторов, наработать опыт перевозок на типовых маршрутах и отработать эксплуатационные процедуры, в программе примут участие три опытных самолета, говорится в релизе "Ростеха". Авиакомпания Red Wings получит четыре самолета Ту-204/214

"Опытный самолет МС-21 корпорации "Иркут"… ранее покрашенный в ливрею авиакомпании "Россия"… прибыл в летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева, где пройдет подготовку к совместной пилотной эксплуатации. Корпорация "Иркут" и авиакомпания "Россия" в рамках пилотной совместной эксплуатации самолетов МС-21 планируют провести обучение командно-инструкторского состава и пилотов-инструкторов, наработать опыт воздушных перевозок на типовых маршрутах авиалайнера, а также отработать эксплуатационные процедуры", — говорится в релизе.

"Всего в программе примут участие три опытных самолета МС-21, которые будут базироваться на аэродроме "Раменское", где находится Летно-испытательный и доводочный комплекс ОКБ им. А.С. Яковлева", — отмечает госкорпорация.

Программа пилотной эксплуатации в настоящее время находится на согласовании в профильных федеральных ведомствах. На первом этапе пилотирование будет осуществляться летчиками-испытателями ОКБ им. А.С. Яковлева.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Передовая аэродинамика, двигатели и системы последнего поколения обеспечивают высокие летно-технические характеристики и сниженные, по сравнению с аналогами, эксплуатационные расходы.