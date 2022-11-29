МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Сбой произошел в работе приложений "Тинькофф банка" и "Тинькофф инвестиций": клиенты группы сообщают о проблемах с входом в приложение, следует из информации на сайте Brand Analytics, который отслеживает сбои в работе популярных сервисов. "Тинькофф" повысил порог для взимания комиссии за обслуживание счета

"Что-то пошло не так", — говорится во всплывающих сообщениях при попытке войти в приложения группы. Также на проблемы в работе сервисов "Тинькофф" жалуются пользователи соцсетей.

При этом корреспондент РИА Новости при попытке выяснить причины сбоя не смог дозвониться до кол-центра: звонок долгое время находился в режиме ожидания.