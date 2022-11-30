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2022
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221130/838995851.html
Google и YouTube выделят грант на борьбу с дезинформацией
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. Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят 13,2 миллиона долларов в качестве гранта для борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге компании. "Google и YouTube... ПРАЙМ, 30.11.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят 13,2 миллиона долларов в качестве гранта для борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге компании.
"Google и YouTube объявляют о гранте в размере 13,2 миллиона долларов для International Fact-Checking Network", — говорится в сообщении.
Эти деньги пойдут на поддержку сети из 135 организаций, работающих на 80 языках в сфере проверки фактов, грант станет самым большим в истории компании из выделенных на эти цели, говорится в сообщении.
Отмечается, что поисковик в выдаче будет помечать проверенные статьи в новостях и картинках, в видеохостинге также появится соответствующая панель.