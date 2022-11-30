МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят 13,2 миллиона долларов в качестве гранта для борьбы с дезинформацией, сообщается в блоге компании. Арбитражный суд поддержал ФАС, оштрафовавшую Google

"Google и YouTube объявляют о гранте в размере 13,2 миллиона долларов для International Fact-Checking Network", — говорится в сообщении.

Эти деньги пойдут на поддержку сети из 135 организаций, работающих на 80 языках в сфере проверки фактов, грант станет самым большим в истории компании из выделенных на эти цели, говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковик в выдаче будет помечать проверенные статьи в новостях и картинках, в видеохостинге также появится соответствующая панель.