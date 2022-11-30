МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Сервис "Яндекс Доставка" запускает IT-платформу "Магистрали" в Казахстане для управления логистикой при грузоперевозках, а в 2023 году планирует открыть платформу и в других странах ЕАЭС, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Яндекс Доставка". В "Яндекс Заправках" рассказали о цели введения сервисного сбора

"Яндекс" в конце мая запустил облачную платформу по цифровизации грузоперевозок "Магистрали". Как отмечалось, новый проект объединил в одном месте производителей товаров, грузоотправителей, экспедиторов, а также водителей фур и грузовиков и позволил им координировать все этапы перевозки в одном окне. Платформа полностью автоматизирует весь процесс перевозки грузов: от поиска исполнителя и страхования грузов до получения документов и оплаты.

"Яндекс Доставка" масштабирует логистическую платформу "Магистрали" в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭС, для которой локализован сервис, стал Казахстан. Теперь на платформе могут работать не только российские, но и казахстанские грузоотправители и транспортные компании…. В 2023 году "Яндекс" планирует локализовать сервис и для других стран ЕАЭС", — рассказали в пресс-службе сервиса.

Уточняется, что платформа адаптирована для казахстанского рынка: обновлена база адресов, настроены формы ввода государственных номеров регистрации автомобилей и данных водителей.

"В 2023 году "Яндекс Доставка" планирует реализовать функционал, который позволит проводить на "Магистралях" расчеты между казахстанскими юридическими лицами и трансграничные расчеты между юрлицами из разных стран", — добавили в "Яндексе".