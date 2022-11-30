Пользователи из США пожаловались на сбои в работе Youtube
Downdetector: пользователи из США пожаловались на сбои в работе Youtube
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Youtube в США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете.
Согласно данным сайта, сбои в работе Youtube начались около 20.40 мск. Из США поступает около 4,6 тысячи сообщений о сбоях в работе сервиса. Также небольшое количество жалоб – около 300 – фиксируется в Канаде.
Большинство пользователей отмечают сбои в работе приложения (58%), остальные сообщают о проблемах с просмотром видео (31%) и в работе сайта (11%).
Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.