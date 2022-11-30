МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Пользователи Youtube в США столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных ресурсах в интернете. Google и YouTube выделят грант на борьбу с дезинформацией

Согласно данным сайта, сбои в работе Youtube начались около 20.40 мск. Из США поступает около 4,6 тысячи сообщений о сбоях в работе сервиса. Также небольшое количество жалоб – около 300 – фиксируется в Канаде.

Большинство пользователей отмечают сбои в работе приложения (58%), остальные сообщают о проблемах с просмотром видео (31%) и в работе сайта (11%).

Youtube — сервис, предоставляющий услуги видеохостинга. Пользователи могут добавлять, просматривать и комментировать те или иные видеозаписи.