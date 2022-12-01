МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. ОАО РЖД оценило затраты на замещение иностранных информационных систем в 6,4 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант" в четверг с ссылкой на паспорта проектов, направленных в профильный индустриальный центр компетенций (ИЦК). РЖД подали в суд на финских партнеров по проекту поездов Allegro

"ОАО РЖД планирует направить суммарно 6,4 миллиарда рублей собственных средств на девять проектов по импортозамещению различного зарубежного ПО: систем учета локомотивов, решений для моделирования пассажиропотоков, управления инфраструктурой…", — сообщает газета со ссылкой на паспорта проектов ОАО РЖД по замене программных продуктов от IBM, SAP и Oracle на российские разработки.

Отмечается, что сейчас РЖД работают на платформе z/Architecture, совместимой только с оборудованием от IBM, прекратившей работу с российскими клиентами. Это может привести к прекращению продаж билетов, остановке международных перевозок и "сокращению мобильности граждан Российской Федерации".

По данным издания, самый дорогой проект в 1,84 миллиарда рублей предусматривает разработку новой версии системы продажи билетов АСУ "Экспресс". Она будет создаваться на базе "Ред ОС" и системы управления базами данных (СУБД) Postgres Pro Enterprise.

Кроме того, у РЖД уже есть лицензия которая позволяет использовать систему управления базами данных (СУБД) на любых поддерживаемых ОС, подтвердил газете замгендиректора Postgres Professional Иван Панченко.

"ОАО РЖД планирует начать выводить "Экспресс-3" из эксплуатации с 2024 года… начать же реализацию "необходимо не позднее первого квартала 2023 года"", — добавляет "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". На этом фоне ряд западных вендоров программного обеспечения, среди которых SAP, IBM и Oracle, объявили о приостановке поставок своих продуктов в Россию.