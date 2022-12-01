Компания Маска по производству чипов Neuralink проведет испытания на людях
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, как ожидается, через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет клинические испытания на людях.
"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", — сказал Маск во время презентации Neuralink. Трансляция проводилась на Youtube-канале компании.
Ранее Neuralink показала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. Чип Neuralink включал более двух тысяч электродов, имплантированных в двигательную кору макаки. Разработчики объясняют, что цель эксперимента — позволить парализованным людям использовать компьютер или телефон исключительно с помощью активности нейронов. Ранее Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.
В 2017 году предприниматель в интервью сайту Wait But Why заявил, что Neuralink может в будущем создать технологию и устройства, позволяющую обмениваться мыслями на расстоянии без разговора.
Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20221201/839015069.html