МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, как ожидается, через полгода его компания по производству чипов для мозга Neuralink начнет клинические испытания на людях. Илон Маск сообщил, что Apple перестала размещать рекламу в Twitter

"Мы хотим быть предельно острожными и уверенными, что устройство будет хорошо работать, прежде чем внедрять его в человека. Я думаю, что мы отправили большую часть наших документов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, и, вероятно, где-то через полгода мы сможем вживить Neuralink в человека", — сказал Маск во время презентации Neuralink. Трансляция проводилась на Youtube-канале компании.

Ранее Neuralink показала, как научила играть чипированную макаку в ментальный пинг-понг. Чип Neuralink включал более двух тысяч электродов, имплантированных в двигательную кору макаки. Разработчики объясняют, что цель эксперимента — позволить парализованным людям использовать компьютер или телефон исключительно с помощью активности нейронов. Ранее Маск продемонстрировал свинью с мозговым имплантом, который, как надеются в Neuralink, позволит лечить неврологические заболевания.

В 2017 году предприниматель в интервью сайту Wait But Why заявил, что Neuralink может в будущем создать технологию и устройства, позволяющую обмениваться мыслями на расстоянии без разговора.

Маск выступил сооснователем Neuralink в 2016 году и предоставил две трети из 150 миллионов долларов финансирования для компании.