МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co начнет предлагать клиентам новые 4-нанометровые чипы в 2024 году, когда запустит в эксплуатацию свой новый завод в Аризоне стоимостью в 12 млрд долларов, сообщает в четверг агентство Bloomberg News. По данным агентства, к этому шагу компанию подталкивают такие американские клиенты, как Apple Inc. Bloomberg предупредил о серьезной проблеме с производством iPhone

Как ожидается, TSMC объявит об этом новом плане, когда президент США Джо Байден и министр торговли Джина Раймондо в следующий вторник посетят Финикс. Сообщая об этой дате, агентство ссылается на информированные источники.

TSMC ранее заявляла, что собирается выпускать на заводе в Аризоне 20 000 полупроводниковых пластин в месяц, однако первоначальный план производства, возможно, будет расширен, говорится в сообщении. Когда производство будет налажено, примерно треть от этого количества будет закупать Apple.

Помимо Apple, производить более совершенные чипы на заводе в Аризоне TSMC также просили такие клиенты, как Advanced Micro Devices Inc и Nvidia Corp, говорится в статье. Кроме того, по данным агентства, клиенты TSMC попросили компанию развернуть ее новейшую технологию в США и на Тайване одновременно. Компания Маска по производству чипов Neuralink проведет испытания на людях

TSMC, Apple, AMD и Nvidia пока не ответили на запросы Reuters о комментариях.

На прошлой неделе основатель TSMC Моррис Чан заявил, что компания планирует выпускать в Аризоне чипы по продвинутой 3-нанометровой технологии, однако добавил, что эти планы пока не носят окончательного характера.