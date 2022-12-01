Чернышенко рассказал о решениях, принятых на основе аналитики ЦУР
Чернышенко заявил, что на основе аналитики ЦУР приняли более тысячи решений за 2 года
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Центр управления регионами (ЦУР) за два года поспособствовал принятию более тысячи решений, сократил время обработки обращений граждан в 2,5 раза, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
ЦУР были созданы во всех российских регионах к 1 декабря 2020 года в соответствии с поручением президента Владимира Путина с целью оперативной обработки проблемных вопросов жителей субъектов.
Как отметил Чернышенко, за два года функционирования ЦУР сформировали эффективную связь россиян и власти на региональном уровне.
"В 2,5 раза сократилось время отработки обращений. На основе аналитики запросов граждан за 2 года на местах было принято более 1 тысячи управленческих решений в самых разных сферах — ЖКХ, соцобеспечение, благоустройство", — рассказал он.
По словам замглавы правительства, центры также работают на уровне 530 российских муниципальных образований. К сервису подключены паблики органов власти, подведомственные организации, идет работа по присоединению коммерческих компаний, оказывающих услуги населению, подчеркнул вице-премьер.