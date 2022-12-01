МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Банк России отмечает рост технологических рисков в российском финансовом секторе на фоне санкционных ограничений, при этом активная экспансия российских IT-компаний и переход на российские решения способствуют их минимизации, говорится в материалах ЦБ. Долговая нагрузка россиян снижается второй квартал подряд

"На фоне ухода зарубежных компаний с российского рынка, санкционных ограничений и, как следствие, проблем с импортом IT-оборудования в российском финансовом секторе наблюдается рост технологических рисков", — пишет ЦБ. Отмечается, что финансовые институты испытывают трудности с приобретением современных зарубежных технологий, а те компании, которые привыкли использовать импортные IT-решения, могут сталкиваться с отсутствием необходимых запчастей и важных обновлений программного обеспечения.

Реализация технологических рисков может привести к снижению операционной эффективности финансовых институтов из‑за недоступности зарубежного программного обеспечения и оборудования, а также повышению издержек на поддержание и развитие IT-решений в условиях адаптации к текущей ситуации.

Кроме того, может произойти снижение уровня кибербезопасности финансовой системы, в том числе связанное с переходом на новые IT-решения, а также повышение вероятности технических сбоев в результате дефицита оборудования и специалистов по его обслуживанию. Наконец, есть риск замедления темпов цифровизации бизнес-процессов на фоне технологических ограничений.

Частичной минимизации технологических рисков, возникших на фоне введенных ограничений на ввоз и обслуживание в России зарубежного оборудования и заданного ранее тренда на цифровизацию финансового сектора, способствует активная экспансия российских IT-компаний, которые занимают ниши уходящих игроков, указывает ЦБ. Также в России сейчас происходит переход к применению преимущественно российского ПО и запрет применения иностранного программного обеспечения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры.

При этом ЦБ призвал банки активно участвовать в финансировании технологического развития. "Необходимо повышать интерес и наращивать возможности банковского сектора в отношении долгосрочного финансирования высокотехнологичного производства. Для содействия технологической трансформации российской экономики Банк России планирует ввести риск-ориентированные регуляторные стимулы для участия банков в проектах по экономическому развитию, в том числе в сфере IT", — заключил регулятор.