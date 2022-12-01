МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россия в большой степени зависит от импортного оборудования, однако сложившиеся обстоятельства способствуют внутреннему развитию страны, заявил президент Владимир Путин. Запад может использовать евро для махинаций, заявил Лавров

Глава государства в четверг встретился с молодыми учеными в центре "Сириус".

Путин подчеркнул, что за нефтяные и газовые доллары можно купить что угодно, "от гвоздей, до бриллиантов", но в таком случае отечественное производство будет стоять на месте.

В настоящее время зависимость России от иностранной приборной базы достигает в некоторых отраслях до 90 процентов, что особенно ощущается в текущей ситуации, отметил президент и призвал начать разработки российского оборудования. По его словам, если РФ организует производство востребованной продукции на хорошем уровне, она всегда сможет найти надежных технологических партнеров. Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в январе

Кроме того, Путин поддержал создание инженерного центра на базе "Сириуса", пообещал дать необходимые поручения Минобрнауки" и найти источники дополнительного финансирования.

"Это правильная абсолютно вещь", — заключил он.