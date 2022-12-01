Путин призвал не полагаться на нефте- и газодоллары
Путин призвал снижать зависимость России от иностранной приборной базы
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Россия в большой степени зависит от импортного оборудования, однако сложившиеся обстоятельства способствуют внутреннему развитию страны, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в четверг встретился с молодыми учеными в центре "Сириус".
Путин подчеркнул, что за нефтяные и газовые доллары можно купить что угодно, "от гвоздей, до бриллиантов", но в таком случае отечественное производство будет стоять на месте.
В настоящее время зависимость России от иностранной приборной базы достигает в некоторых отраслях до 90 процентов, что особенно ощущается в текущей ситуации, отметил президент и призвал начать разработки российского оборудования. По его словам, если РФ организует производство востребованной продукции на хорошем уровне, она всегда сможет найти надежных технологических партнеров.
Кроме того, Путин поддержал создание инженерного центра на базе "Сириуса", пообещал дать необходимые поручения Минобрнауки" и найти источники дополнительного финансирования.