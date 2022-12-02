Маску разрешили развернуть тысячи спутников Starlink второго поколения
Регулятор США разрешил компании SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink второго поколения
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Федеральная комиссия по связи (FCC) США одобрила заявку принадлежащей миллиардеру Илону Маску компании SpaceX на развертывание до 7,5 тысяч спутников второго поколения, говорится в обнародованном в четверг решении регулятора.
"Наше решение позволит SpaceX начать развертывание сети Starlink второго поколения, что обеспечит доступ к спутниковой широкополосной связи следующего поколения для американцев по всей стране", — говорится в документе.
Отмечается, что разрешение для SpaceX, среди прочего, призвано защитить наземных спутниковых операторов от вредных помех и сохранить "безопасную космическую среду", а также ее ресурсы для использования в будущем.
В сентябре компания оспорила решение FCC отклонить заявку на федеральные субсидии в размере 885 миллионов долларов, которые она планировала использовать для предоставления спутникового интернета клиентам в сельской местности. Отказ регулятора был аргументирован тем, что спутниковая тарелка, принадлежащая SpaceX, слишком дорога для обычных пользователей, и Starlink не продемонстрировала, что способна предоставить обещанную услугу.