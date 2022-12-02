МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российские медицина, энергетика и беспилотные транспортные средства нуждаются в новых решениях в сфере кибербезопасности по мере того, как цифровые решения приходят в каждую сферу, такое мнение высказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. "Ростелеком Солар" предложил Туркмении услуги в области кибербезопасности

"Цифровые решения уже пришли практически во все сферы и в каждой есть свои особенности, связанные с безопасностью. Даже в целом хорошие решения могут быть уязвимы и нести риски для организаций. Крупнейшими сферами, где нужно создать новые решения по кибербезопасности с учетом отраслевых особенностей, являются медицина, энергетика и беспилотные транспортные средства", — отметил эксперт.

По словам Пермякова, при защите автоматизированных систем в энергетике надо учитывать скоротечность процессов генерации и передачи электроэнергии. Эксперт добавил, что если в "офисной" информационной системе замедление системы еще допустимо, то в энергетике, "если вовремя не будет получена управляющая команда, может произойти авария".

Кроме того, как отметил Пермяков, по мере развития телемедицины острее встает вопрос безопасной передачи данных. К примеру, при оказании некоторых консультаций необходимо обеспечить "живой" видеопоток в высоком разрешении. Это, в свою очередь, требует решений, обеспечивающих защиту видеопотока на высоких скоростях.

"Например, при защите мобильного медицинского устройства, кроме того, что оно должно запускаться без сложных процедур, идентификации и установки соединения, сама система защиты информации не должна быть энергоемкой, так как повышенное потребление энергии плохо сказывается на автономности", — добавил Пермяков.