С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — ПРАЙМ. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл. Россия и Иран договорились о сотрудничестве в авиапроме и судостроении

"У нас долгое сотрудничество (с РФ — ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", — сказал вице-министр в беседе с журналистами.