Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий
Вице-министр нефти Ирана: Тегеран хочет сотрудничать с Москвой в сфере развития технологий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек — ПРАЙМ. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий, заявил в пятницу вице-министр нефти Ирана Азим Калантариасл.
"У нас долгое сотрудничество (с РФ — ред.), у которого есть история, и мы рады тому, что у нас сейчас есть возможность это сотрудничество не только развивать, но и укреплять. Это касается нашей работы в области научных исследований и развития технологий", — сказал вице-министр в беседе с журналистами.