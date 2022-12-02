МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мобильный оператор МТС запустил облачную платформу МТС Fog Play, которая позволяет арендовать мощный компьютер для запуска "тяжелых" игр, это даст возможность пользователям, не имеющим геймерских устройств, играть без задержки, а владельцам высокопроизводительных ПК — зарабатывать, сообщили в компании. Минцифры предложило запустить программу поддержки разработки российских игр

"МТС… объявляет о запуске децентрализованной игровой платформы МТС Fog Play. Она позволяет владельцам высокопроизводительных ПК зарабатывать на аренде, сдавая мощности своих компьютеров через облачный сервис. Пользователи, не имеющие геймерских устройств, могут арендовать игровой ПК и запускать "тяжелые" игры на смартфонах, планшетах, ТВ-приставках и ноутбуках через интернет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что прогресс игрока автоматически сохраняется в облачном хранилище оператора: всегда продолжить игру с места, на котором пользователь остановился в последний раз. Кроме того, игроки перед выбором компьютера могут увидеть список предустановленных игр, модель процессора и видеокарты, объем оперативной памяти, задержку сигнала и стоимость аренды.

"Если качество соединения или мощность сборки будет недостаточными для комфортного гейминга, можно завершить сеанс в течение пяти минут после запуска игры — деньги автоматически вернутся на карту", — уточнили в компании.

Как отметили в МТС, размер арендной платы владелец компьютера устанавливает сам, учитывая мощность оборудования, качество и скорость интернета.

В России уже есть подобные платформы, к примеру, это один из крупнейших сервисов GeForce NOW, который доступен на территории РФ через локального партнера. С его помощью можно запускать игры магазинов Steam и Battle.net. Drova io gaming — еще один сервис со схожим функционалом, однако, в отличии от предыдущего, платформа не имеет собственных серверов и компьютеров — работа строится через схему P2P.