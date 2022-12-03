МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Компании, лидирующие на российском рынке смартфонов, начали использовать особый метод конкурентной борьбы, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Назван способ избавиться от слежки через смартфон и засекретить все данные

По его словам, такая ситуация покупателям выгодна.

Эксперт объяснил, что рынок смартфонов в России существенно изменился из-за санкций и проблем с логистикой: продукцию Apple и Samsung вытесняют бренды из КНР.

"Китайские смартфоны в низком сегменте, до 30 тысяч рублей, продаются, а на смартфоны дороже 30 тысяч рублей любой компании спрос резко упал. Например, если посмотреть на продажи iPhone или топовых Samsung, то они упали в четыре раза по сравнению с прошлым годом", – отметил Муртазин.

Он выразил уверенность, что конкуренция между китайскими производителями смартфонов выгодна российским покупателям.

"Рациональное поведение потребителей привело к тому, что китайские компании стали лидировать на рынке. Первое место по продажам занимает Хiaomi, второе – Realme, третье – компания Tecno. Перераспределение рынка – это хорошо в том плане, что китайские компании устроили между собой ценовую войну. Мы, то есть российские потребители, от этого только выигрываем, потому что компании снижают цены, желая привлечь покупателей к своим брендам", – сказал эксперт.