ВАШИНГТОН, 3 дек – ПРАЙМ. Власти США, в первую очередь, от демократов, регулярно заставляли руководство соцсети Twitter заниматься цензурой и удалять сообщения из онлайн-платформы, следует из публикации журналиста Мэтта Таибби со ссылкой на внутренние документы компании. Twitter предложил бонусы рекламодателям

Ссылку на сообщение Таибби разместил на своей странице нынешний владелец Twitter американский предприниматель и миллиардер Илон Маск с комментарием "приступим". Ранее Маск обещал обнародовать документы о том, какую роль соцсеть играла в скандале с ноутбуком сына нынешнего главы Белого дома Джо Байдена — Хантера Байдена.

"К 2020 году запросы от связанных действующих лиц об удалении твитов стали привычным делом. Один из руководителей писал другому: "Новые данные на пересмотр от команды Байдена". Ответом на это было: "Сделано", — написал журналист, сопроводив пост копией переписки с перечнем якобы подлежавших удалению твитов, которые датированы сентябрем 2020 года.

Как отметил журналист, Twitter "медленно принуждали" к использованию инструментов по контролю за свободой слова.

"С течением времени команда и руководство Twitter начали находить все больше способов использования этих инструментов. Внешние стороны требовали от компании манипулировать сообщениями сперва помалу, а затем все более часто, а потом постоянно", — подчеркнул Таибби.

Автор сообщений объяснил, что пользователи Twitter, в том числе знаменитости, могли быть удалены по политическому приказу. Вместе с тем, как сообщается, запросы на цензурирование информации поступали также со стороны Белого дома, который на тот момент находился под контролем бывшего президента Дональда Трампа.

"Однако система не была сбалансирована. Поскольку Twitter был и остается преимущественно наполнен людьми с одной политической ориентацией, у левых (то есть демократов) было больше каналов, больше возможностей выразить недовольство", — указал журналист.

СКАНДАЛ С НОУТБУКОМ ХАНТЕРА БАЙДЕНА

Twitter приняла чрезвычайные меры для того, чтобы в канун выборов в 2020 году похоронить историю вокруг похищенного ноутбука Хантера Байдена, утверждает Таибби.

"Twitter приняла чрезвычайные меры, чтобы скрыть эту историю, удалив ссылки и разместив предупреждения о том, что (эта информация) может быть "небезопасной". Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например в отношении детской порнографии", — написал он.

Как утверждает журналист, Twitter получала и удовлетворяла запросы о проверке контента на платформе как со стороны предвыборного штаба Джо Байдена, так и прежнего главы администрации — республиканца Дональда Трампа. При этом, по словам Таибби, руководство социальной сети поддерживает более тесные контакты с демократами, нежели с республиканцами.

В октябре 2020 года, незадолго до выборов президента США, газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, экс-мэру Нью-Йорка и личному адвокату Дональда Трампа. Сообщалось, что ноутбук был позднее изъят ФБР. Газета Daily Mail писала, что найденные на ноутбуке фотографии могут свидетельствовать о вовлеченности Байдена-младшего в криминальную деятельность в сфере наркотрафика и проституции.

Республиканский представитель из комитета палаты по надзору Джеймс Комер пообещал в ноябре расследование в отношении Джо Байдена касательно того, участвовала ли его семья в международных бизнес-схемах и является ли американский лидер риском для национальной безопасности. По словам законодателя, Хантер Байден вступал в бизнес-связи по всему миру и мог стать миллионером, просто предоставляя доступ к высокопоставленным членам своей семьи. Среди прочего, как указал Комер, Хантер Байден мог быть связан с торговцами людьми, а доказательства спорной деятельности содержатся в его ноутбуке.

Проверить подлинность приведенной Таибби информации в настоящий момент не представляется возможным.