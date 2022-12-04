ВАШИНГТОН, 4 дек — ПРАЙМ. Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Apple попросила тайваньскую компанию выпускать более сложные чипы

Источники заявили, что компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group.

"Как сообщили люди, участвующие в обсуждениях, в последние недели корпорация Apple ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая", — говорится в сообщении газеты.

Как пишет газета, решению компании способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.

Издание, ссылаясь на аналитиков и людей из цепочки поставок Apple, отмечает, что компания больше не чувствует себя комфортно, когда значительная часть ее бизнеса связана с одним и тем же местом. Люди из цепочки поставок Apple заявили, что одно из решений заключается в привлечении большего числа сборщиков, даже если эти компании сами базируются в Китае — в числе таких компаний могут быть китайские Luxshare Precision Industry Co. и Wingtech Technology Co.

Агентство Блумберг передавало в ноябре, что сотни рабочих завода Foxconn Technology Group в китайском городе Чжэнчжоу, крупнейшего в мире завода по производству iPhone, устроили протесты из-за ограничений, направленных на подавление вспышки коронавируса.

Завод Foxconn еще с середины октября создал на своей территории так называемый "пузырь", или "замкнутый контур", ужесточив меры по борьбе с COVID-19 и запретив сотрудникам покидать территорию завода. В конце октября в китайских соцсетях появились обсуждения сложной эпидемиологической ситуации в технопарке. Люди жаловались на недостаточное количество еды и лекарств внутри "пузыря", по информации некоторых пользователей, на территории технопарка зараженными оказались по меньшей мере 20 тысяч человек. Руководство компании эту информацию опровергло.

Вскоре все посты с жалобами в социальных сетях были удалены, а компания Foxconn заявила, что работа и производство на заводе Foxconn остаются стабильными, там трудятся порядка 200 тысяч человек, с 13 октября он находится в режиме "замкнутого контура" из-за вспышки болезни в городе.

Позже в китайских соцсетях стали распространяться фото и видео, как тысячи сотрудников завода Foxconn покидают его территорию, опасаясь заразиться или оказаться в карантине среди зараженных. Некоторые сотрудники также опасаются, что в будущем они могут столкнуться с дискриминацией при поиске другой работы, если заразятся COVID-19. Позже компания объявила, что для всех сотрудников, которые желают покинуть территорию завода, она организует транспорт и сопровождение, а также проконтролирует сдачу ПЦР-тестов. На данный момент неизвестно, сколько сотрудников завода покинули его за последние недели.