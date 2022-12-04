МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Проще купить новые беспроводные наушники, чем починить старые — такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов. Киберэксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

По его словам, такие устройства пользуются массовым спросом, однако имеют один недостаток — их крайне сложно ремонтировать.

"Беспроводные наушники-вкладыши собираются таким образом, что после выхода с завода не предполагается их разбор. Поэтому официальных методов ремонта таких гаджетов нет, есть только кустарные. Это делают умельцы с помощью специальных инструментов, видео с их работой полно на YouTube. То есть беспроводные наушники-вкладыши поддаются ремонту, но крайне сложно", – отметил Смирнов.

Он добавил, что есть еще два важных момента, которые делают беспроводные наушники практически неремонтопригодными.

"Ремонт беспроводных наушников-вкладышей обойдется дорого, потому что редкий мастер его будет делать. То есть такой гаджет должен дорого стоить, чтобы было целесообразно его ремонтировать. Другой важный момент заключается в том, что модель беспроводных наушников должна быть массовой: отдельно запчастей для такого гаджета нигде нет, их можно получить, только если разобрать другие такие же наушники", – рассказал Смирнов.