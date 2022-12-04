МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Новый владелец Twitter миллиардер Илон Маск заявил, что компания Apple возобновила размещение рекламы в соцсети, передает агентство Bloomberg. Twitter предложил бонусы рекламодателям

Ранее Маск подверг критике компанию Apple, которая перестала размещать рекламу в Twitter, предположив, что она "ненавидит свободу слова в Америке". Маск также запустил опрос в социальной сети о том, должна ли Apple опубликовать весь список предпринятых действий по цензуре, которые повлияли на ее клиентов, и пожаловался, что Apple и Google контролируют доступ к большей части интернета. Помимо прочего, владелец Twitter заявлял, что Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений, но позже получил от компании заверения, что соцсеть останется в каталоге.

"Илон Маск сказал, что Apple "полностью возобновила" публикацию рекламы в Twitter, продолжая деэскалацию назревавшей войны между двумя наиболее влиятельными технологическими компаниями мира", — говорится в сообщении агентства.

Блумберг отмечает, что Маск сделал это заявление во время конференции в голосовом чате Twitter Spaces. Там же предприниматель добавил, что Apple является крупнейшим рекламодателем соцсети.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику соцсети, которую много критиковали за жесткое цензурирование, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает — не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов.

Маск также предупреждал, что Twitter "будет делать много глупостей" в ближайшее время. В компании намереваются "сохранять то, что работает, и изменять то, что не работает".