"МегаФон" сообщил о продаже своей доли в "Связном"
Оператор связи "МегаФон" продал свою миноритарную долю в ритейлере "Связной"
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура Помбухчана.
Отмечается, что Помбухчан не назвал покупателя и детали сделки.
"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", — сказал он в интервью РБК.
Помбухчан добавил, что "МегаФон" доволен сделкой. Он также отметил, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций.
"При этом "МегаФон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером", — сказал Помбухчан.