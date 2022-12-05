МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. "МегаФон" продал миноритарную долю в "Связном", который находится в предбанкротном состоянии, пишет РБК со ссылкой на гендиректора оператора Хачатура Помбухчана. Суд утвердил мировое соглашение по иску Совкомбанка к "Связному"

Отмечается, что Помбухчан не назвал покупателя и детали сделки.

"Все, что могу сказать: мы больше не акционеры "Связного", и наше решение с работой и с эффективностью самого "Связного" никак не связано", — сказал он в интервью РБК.

Помбухчан добавил, что "МегаФон" доволен сделкой. Он также отметил, что оператор активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, которая полностью закрывает интересы компании в сфере телекоммуникаций.

"При этом "МегаФон" сохранил коммерческие и партнерские контракты с ретейлером", — сказал Помбухчан.