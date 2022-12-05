Приложение для банковских операций Альфа-банка стало доступно в App Store
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Приложение для банковских операций Альфа-банка стало доступным для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. В поддержке банка сообщили, что это приложение создано сторонним разработчиком, но оно надежное.
Приложение "Деньги всем", через которое можно воспользоваться сервисами Альфа-банка, стало доступным для пользователей с устройствами на iOS в понедельник. В пресс-службе банка не стали комментировать появление данного приложения.
"Это приложение стороннего разработчика, и оно надежное", — сообщили при этом агентству в поддержке банка.
Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. После этого его приложения были удалены из магазинов Apple Store и Google Play. При этом с приложением на Android не возникло проблем — оно работало как обычно, и скачать его можно на официальном сайте банка.