МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Приложение для банковских операций Альфа-банка стало доступным для скачивания в App Store, убедился корреспондент РИА Новости. В поддержке банка сообщили, что это приложение создано сторонним разработчиком, но оно надежное. Мобильное приложение для сервисов Сбербанка вновь исчезло из App Store

Приложение "Деньги всем", через которое можно воспользоваться сервисами Альфа-банка, стало доступным для пользователей с устройствами на iOS в понедельник. В пресс-службе банка не стали комментировать появление данного приложения.

"Это приложение стороннего разработчика, и оно надежное", — сообщили при этом агентству в поддержке банка.

Альфа-банк попал под блокирующие санкции США в начале апреля. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран. После этого его приложения были удалены из магазинов Apple Store и Google Play. При этом с приложением на Android не возникло проблем — оно работало как обычно, и скачать его можно на официальном сайте банка.