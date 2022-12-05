МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ, позволяющие Роспатенту при регистрации объектов интеллектуальной собственности публиковать заявки, прошедшие регистрацию по международной процедуре. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Путин ускорил доступ к ресурсам Фонда развития промышленности

Документ принят с целью гармонизации российского законодательства сфере интеллектуальной собственности с положениями международных договоров в части соблюдения интересов российских участников гражданского оборота.

Кроме того, закон конкретизирует права и обязанности сторон в связи с предоставлением на территории РФ правовой охраны объектам интеллектуальной собственности. В частности, устанавливается объем экспертизы международных регистраций, публикации международных заявок для подачи возможных возражений, а также виды решений, принимаемых по результатам экспертизы.

Закон вступает в силу с 31 декабря 2022 года.