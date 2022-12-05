ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. Американская компания Apple ведет переговоры с властями Индии о начале производства планшетов iPad на территории страны с целью снижения объема сборки в Китае, сообщает CNBC со ссылкой на источники, близкие к индийскому правительству. СМИ: Apple ускорила планы перенести часть производства за пределы Китая

"Индия изучает возможности разместить у себя часть производства iPad компании Apple из Китая, согласно двум близким к индийскому правительству источникам", — говорится в публикации.

Как отмечается, пока компания не достигла конкретных договоренностей по началу производства и продолжает вести переговоры с представителями властей.

В воскресенье газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая и просит поставщиков активнее планировать сборку ее продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме, а также стремится снизить зависимость от тайваньских сборщиков во главе с компанией Foxconn Technology Group. Отмечалось, что решению компании, в частности, способствовали беспорядки на заводе по производству iPhone в городе Чжэнчжоу.