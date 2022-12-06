МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Погода" теперь показывает прогноз осадков на ближайшие 24 часа вперед, а не на два часа, заявили в пресс-службе сервиса. Путин разрешил "Яндекс.Маркет Лаб" купить допэмиссию акций "Яндекс банка"

"Яндекс Погода" обновила карту осадков. Теперь она показывает прогноз на целые сутки вперед. Пользователи смогут увидеть, как будут перемещаться тучи до конца дня и завтра, и исходя из этого строить планы", — отметили в компании, добавив, что раньше прогноз давался на два часа вперед с десятиминутным интервалом.

В пресс-службе добавили, что сервис применяет спутниковые снимки, данные радаров и сообщения пользователей, которые дают возможность рассчитать прогноз осадков на ближайшие часы, а также технологию "Метеум" для обработки информации пяти независимых метеорологических моделей.