"Яндекс Погода" будет показывать прогноз осадков на сутки вперед
"Яндекс Погода" начала показывать прогноз осадков на 24 часа вперед вместо двух
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. "Яндекс Погода" теперь показывает прогноз осадков на ближайшие 24 часа вперед, а не на два часа, заявили в пресс-службе сервиса.
"Яндекс Погода" обновила карту осадков. Теперь она показывает прогноз на целые сутки вперед. Пользователи смогут увидеть, как будут перемещаться тучи до конца дня и завтра, и исходя из этого строить планы", — отметили в компании, добавив, что раньше прогноз давался на два часа вперед с десятиминутным интервалом.
В пресс-службе добавили, что сервис применяет спутниковые снимки, данные радаров и сообщения пользователей, которые дают возможность рассчитать прогноз осадков на ближайшие часы, а также технологию "Метеум" для обработки информации пяти независимых метеорологических моделей.