СМИ: Sony технологически готова к созданию человекоподобных роботов
Reuters: японская Sony технологически готова к созданию человекоподобных роботов
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МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Японская компания Sony технологически готова к созданию человекоподобных роботов, заявил агентству Рейтер главный технический директор компании Хироаки Китано (Hiroaki Kitano).
"Sony Group Corp заявила во вторник, что технологически готова к созданию человекоподобных роботов, но сначала необходимо определить, для каких целей такие роботы могут быть полезны", — пишет агентство.
"С точки зрения технологии, несколько компаний в мире, включая эту, имеют достаточно накопленных технологий, чтобы быстро создать их, как только станет ясно, какое использование является перспективным", — сказал Китано.
Он также подчеркнул, что главным является разработка приложения.
Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.