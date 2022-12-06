МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Японская компания Sony технологически готова к созданию человекоподобных роботов, заявил агентству Рейтер главный технический директор компании Хироаки Китано (Hiroaki Kitano). Sony предложили контракт на релизы Call of Duty для PlayStation, пишет WSJ

"Sony Group Corp заявила во вторник, что технологически готова к созданию человекоподобных роботов, но сначала необходимо определить, для каких целей такие роботы могут быть полезны", — пишет агентство.

"С точки зрения технологии, несколько компаний в мире, включая эту, имеют достаточно накопленных технологий, чтобы быстро создать их, как только станет ясно, какое использование является перспективным", — сказал Китано.

Он также подчеркнул, что главным является разработка приложения.

Sony Corporation — одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году.