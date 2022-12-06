МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пользователи социальной сети Instagram* из ряда стран жалуются на сбои в ее работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. Пользователи из США пожаловались на сбои в работе YouTube

Сбой в работе соцсети произошел примерно в 14.04 мск. О проблемах сообщают пользователи со всего мира, включая США, Италию, Нидерланды, Германию, Великобританию, Индию, Испанию, Францию, Польшу.

По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу приложения. Отмечаются также сбои при авторизации и работе сайта.

Instagram* — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Meta*, которой также принадлежат сервисы Messenger*, WhatsApp* и Facebook*.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская