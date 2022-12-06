МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Общее число активных авторов групп в социальной сети "ВКонтакте" превысило 1,9 миллиона, а их заработок за год составил 4 миллиарда рублей, говорится в сообщении социальной сети. Выручка авторов во "ВКонтакте" в третьем квартале выросла в 1,9 раза

"ВКонтакте" подвела итоги контентной платформы: за 2022 год авторы заработали рекордные 4 миллиарда рублей, а просмотры ленты выросли на 30%… Общее число активных авторских пабликов перешагнуло отметку в 1,9 миллиона", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за 2022 год на платформе было опубликовано более 6,3 миллиарда единиц контента: посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. За этот же период количество новых сообществ увеличилось на 10%, а число подписок пользователей — на 28%.

"Этот год стал рекордным для "ВКонтакте": наша аудитория превысила 100 миллионов активных пользователей в месяц. С 1 января пользователи посмотрели 251 миллиард метров ленты", — заявила генеральный директор соцсети Марина Краснова, слова которой приводятся в сообщении.