МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Американская компания Microsoft обсуждает создание приложения, которое попытается нарушить монополию Google на рынке смартфонов, сообщает аналитический сервис Seeking Alpha со ссылкой на информированные источники. Nvidia и Microsoft создадут мощный облачный ИИ-компьютер

Как сообщается, в корпорации хотят создать "суперприложение", которое могло бы объединить покупки, обмен сообщениями, сетевой поиск, новостные ленты и другие услуги в одном приложении для смартфона.

По замыслу руководителей Microsoft, новое суперприложение должно способствовать развитию многомиллиардного рекламного бизнеса компании и поиска Bing, а также привлечь большее число пользователей к сервисам обмена сообщениями Teams и другим мобильным сервисам.

Microsoft в марте объявила о приостановке продаж товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине.