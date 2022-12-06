МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Зарегистрироваться в мессенджере Telegram теперь можно без сим-карты с помощью специальной платформы Fragment — на ней стартовала продажа виртуальных анонимных номеров, сообщает Telegram. СМИ: Telegram запустит платные номера

"Сегодня начинается новая эра конфиденциальности: аккаунт в Telegram теперь можно зарегистрировать без сим-карты, воспользовавшись анонимными номерами на базе блокчейна. Приобрести такие номера можно на платформе Fragment", — говорится в сообщении.

"Вы можете приобрести случайный анонимный номер для входа в Telegram без сим-карты. Номер станет виден после оплаты", — говорится в сообщении при выборе функции покупки телефонного номера на платформе Fragment, в чем убедился корреспондент РИА Новости.

Ниже уточняется, что стоимость телефонного номера составит 9 TON — около тысячи рублей.

В конце октября основатель Telegram Павел Дуров сообщал, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment. А в конце ноября Дуров говорил, что меньше чем за месяц на Fragment было продано имен более чем на 50 миллионов долларов.